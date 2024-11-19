宜蘭有民眾在羅東某超市買知名品牌皮蛋，回家打開卻彈飛出好幾隻蛆，讓他頭皮發麻直呼「靠」！打電話向超市客訴，只請他回去退貨，然後會請廠商注意。宜縣衛生局回應，得知後隨即派員前往稽查，已請業者下架同批產品及通報上游供應商檢視商品，依源頭管理原則，移請所轄屏東縣政府衛生局後續處辦。

宜蘭有民眾在羅東某超市買知名品牌皮蛋，回家打開卻彈飛出好幾隻蛆。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

羅東有民眾PO文表示，昨日至全聯超市光榮店購買松花皮蛋，買時沒發現異狀，回家整理發現紙盒好像濕濕的，還有股味道，打開時卻好幾隻蛆彈飛，讓他頭皮發麻立馬蓋上並套上塑膠袋，他心想，應該好一陣子不敢買皮蛋了，感覺裡面都有蛆築巢的畫面，請大家買時千萬要注意。

網友紛紛留言，「昨天買一盒，其中一顆剝開是臭的」、「買一盒兩顆是爛的」、「撥時邊流湯汁，是正常的嗎」、「老品牌了，品質真令人堪憂」、「全聯老實說社群裡就有不少人說這家皮蛋有問題」等；另有批網友意外的同時推薦羅東鎮農會出產的皮蛋超優質，說只敢吃在地生產的皮蛋。

宜蘭縣政府衛生局獲報後隨即派員前往稽查。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜縣府衛生局回應，接獲民眾反映後隨即錄案並派員至販售場所稽查，現場環境衛生尚符合規定，已請業者下架同批產品及通報上游供應商檢視產品，同時提醒及輔導業者加強收貨時產品的檢視；再查本案產品負責廠商位於屏東縣，依源頭管理原則，移請所轄屏東縣政府衛生局進行後續處辦。

衛生局呼籲，食品業者應加強自主管理，落實食安法相關規定，並確保製售產品之品質，以維護消費者食之安全衛生。另提醒消費者選購食品時，須看清楚食品標示是否完整及內容物是否有異物，以及是否仍在保存期限內，並適當保存，購買後儘速食用完畢。

衛生局指出，依據食品安全衛生管理法第8條第1項規定，食品業者之從業人員、作業場所、設施衛生管理及其品保制度，均應符合食品之良好衛生規範準則，若相關缺失事項，經命其限期改正，屆期不改正者，依同法第44條處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。