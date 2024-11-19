苗栗縣推動學校建置光電球場，近日爆發承包廠商普登科技嚴重違約未進場施做，有多達11所中小學校的光電球場施工停擺，甚至連動工都沒有，並已超過契約規定施作23個月的期限，苗栗縣長鍾東錦獲悉後大怒，認為廠商不負責任，已指示11校發出存證信函解約，重新招標發包完成光電球場。

頭份國中等6所學校的光電球場2年來完全沒有動工。（謝明俊攝）

苗栗縣政府配合中央發展綠電政策，指示各校盤點設置光電球場，2022年間共有11所中小學校招標發包，結果11所學校統由設在銅鑼鄉的普登科技公司得標，得標契約並明訂履約期限23個月，11所學校包括了竹南國中、大埔國小、頭份國中、中興國小、苑裡國小、銅鑼國小、啟新國中、照南國中、文山國小、大西國中及建中國小等。

結果廠商得標後施工情況嚴重延宕，部分學校甚至2年多來，廠商從未進場施作，施工進度最多的大埔國小，屋頂已施做完成，只要裝設上光電板及相關備就可使用，但廠商始終未再進一步施工。竹南國中的光電球場工程只有完成基礎工程後即未再有動作，廠商豎立梁柱孤零零地立在校園內許多時日，景觀非常突兀，甚至頭份國中等6所學校完全沒有動工。

苗栗縣長鍾東錦在得知此事後，立即召集教育處長葉芯慧及11所中小學校長開會研商後續，並請來專業律師提出法律見解，鍾東錦當場指示這件標案並須以明快處理，廠商可能因本身公司出問題、因營建原物料價格大漲，或是因設計出問題才做不下去，但縣府原則即然廠商已經違約了，指示11所學校寄發存證信函給普登科技，先提出催告，並明確敘明催告期限，屆期再通知終止契約，未來將重新招標發包，以完成光電球場施作。

目前提出終止契約的有4所學校包括照南國中、啟新國中及頭份國中，竹南國中，分別從今年7月起至10月已發函通知終止契約。其它各校也會依續發出存證信函，鍾東錦強調，縣府一定會依法維護各校權益，就算廠商要提訴訟，縣府一定會支持各校到底。