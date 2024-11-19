另外，台鎔科技旗下子公司翰陽綠能的新竹縣高效能焚化爐BOO標案，主營生活垃圾廢棄物與一般事業廢棄物市場，規劃年處理量將達15.5萬噸，新廠將在今年12月底進行投料、點火及試運轉，明年上半年可望正式邁入全運轉階段，將再為台鎔科技貢獻新的營運動能。

台鎔為甲級事業廢棄物處理大廠，是國內業界中少數兼具焚化處理及蒸餾物理處理能力，具備精準焚燒配料與數據化分析，連續四年保持高於業界有害廢棄物焚化爐超過300天以上最長平均運轉天數。

台鎔也以「廢轉能」理念，讓焚化後剩餘蒸汽作為蒸餾製程熱能來源，除降低的溫室氣體排放，亦減少了燃料的使用量，同步拓展再生溶劑商品的銷售管道，以達到搖籃到搖籃的永續發展經濟理念。

台鎔指出，公司仍秉持拓寬廢棄物處理領域、循環經濟兩大策略主軸，朝向全領域環保處理服務提供者之目標，除公司於有害廢棄物、醫療廢棄物處理及代操作服務等領域業務深耕，旗下子公司翰陽綠能之新竹縣高效能焚化爐BOO標案，主營生活垃圾廢棄物與一般事業廢棄物市場，為公司增添再生能源事業佈局，替中長期營運增添動能。