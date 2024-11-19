位於波羅的海的2條海底光纖通訊電纜被切斷，其中一條連接芬蘭和德國，相關國家和公司懷疑這是惡意行為者的所為。

位於北歐的波羅的海是繁忙的商業航道，海面被9個國家，包括俄羅斯環抱。路透報導，2條海底光纖通訊電纜分別在17和18日被切斷，芬蘭和德國政府對關鍵基礎設施的安全深感擔憂，並已就事件啟動調查。

這一事件讓人想起同一水道發生的其他可能惡意破壞事件，包括去年天然氣管道和海底電纜的損壞，以及2022年北溪天然氣管道洩漏事件。

芬蘭國有網絡安全和電訊服務公司Cinia表示，連接赫爾辛基和德國羅斯托克港（Rostock）的1200公里海地電纜，於格林威治標準時間18日凌晨2時（台北時間18日上午10時）左右中斷運作。

瑞典特利亞電信集團（Telia）設在立陶宛的子公司特利亞立陶宛（Telia Lietuva）說，位於立陶宛和瑞典哥特蘭島之間的一條218公里網路，于格林威治標準時間17日上午8時左右中斷運作。

芬蘭和德國在一份聯合聲明中表示，兩國對海底電纜被切斷事件深感擔憂，並立即懷疑遭蓄意破壞的可能性。聯合聲明指出，俄羅斯對烏克蘭的戰爭和「惡意行為者的混合戰術」威脅著歐洲安全，但未點名任何行為者。

德國和芬蘭說，調查已在進行，「保護我們共同的關鍵基礎設施，對我們的安全和社會的復原力至關重要。」

特利亞立陶宛發言人史塔西亞雷提斯（Audrius Stasiulaitis）表示，一條用於承載公司網路流量的電纜也被切斷，這條電纜由瑞典連接服務供應商Arelion擁有和運營。

瑞典民防部長波林（Carl-Oskar Bohlin）接受瑞典公共廣播公司「瑞典電視台」SVT採訪時說，「一定要查明為什麼我們在波羅的海的2條電纜會被切斷。」