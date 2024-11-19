國民黨立院黨團19日針對勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署吳姓公務員遭霸凌輕生案開記者會。國民黨立委王育敏透露，2月份有勞發署員工陳情，勞動部政次王安邦曾找分署長談話，「勞動部卻說這是假消息，沒收過陳情」；國民黨立委王鴻薇要求勞動部說明到底有沒有收到任何申訴，整件事有沒有壓案子？都應該說明清楚。

王鴻薇指出，藍委廖偉翔曾向勞動部索取「勞動力發展署北基宜花金馬分署勞發署資訊人員輕生」相關資料一案，回覆竟稱「經查本署及所屬北基宜花金馬分署均未曾接獲吳員就工作或相關業務進行申訴」。王質疑，是否吃案？勞動部要講明白，不要草草了事。

王育敏也指出，2月份就有勞發署同仁陳情，指王安邦有找分署長談話，她要求提供後續處理，「勞動部卻說這是假消息，沒收過陳情」，她問王安邦，是否可以對媒體說明，有無找談話，勞動部想掩蓋真相，不敢面對事實，這樣心態，調查報告會是真相嗎？

國民黨立委黃健豪也說，事發之後謝宜容緊急下封口令，不准員工對外說明，還在救護人員出入時要求不得蓋白布，勞動部內部人士還說，謝還假藉葬儀社通靈人之口表示，吳姓公務員很感謝北分署給予關愛，讓很多人聽到直搖頭，感嘆吳姓公務員活著要被霸凌。死後還要被代言，讓謝脫身，簡直令人髮指。

王鴻薇表示，謝宜容由民進黨「菊系」的勞動部前部長許銘春所拔擢，她原為勞發署綜規科長，後升為部長室專委，協助打點各種事務，沒想到後來破格跳過分署組長歷練，去年2月高升分署長，年初曾有基層向勞動部陳情，當時由政務次長王安邦約談謝宜容，謝也是同樣說自己要找內鬼，沒過多久王安邦便離職，讓更多公務員忌憚他的背景，更加敢怒不敢言。

對於勞動部19日稱謝「管理方式雖並非為該同仁離開的原因，但其情緒控管確有不當，以致同仁有被施加霸凌的感受。」，王鴻薇表示，「這就是霸凌」，什麼叫做讓員工有被霸凌的感受？難道把人逼死了，再出來說我是情緒控管不當，相關的霸凌責任都可以撇清嗎？這無疑讓基層心寒。

至於謝宜容被調離北分署，並降調非主管職，王鴻薇表示，這證實過去幾天，媒體及相關同仁的消息並非空穴來風，勞動部內部霸凌申訴機制有很大的問題，除了本案以外，應該全面檢討相關申訴機制。