今日上午11時29分許，桃園市八德區和平路一帶1輛小貨車疑似自撞兵營旁的變電箱，車頭全毀，擋風玻璃破裂，19歲蔡姓駕駛一度受困，警消到場協助後將蔡姓駕駛救出，蔡男右腳腳踝夾傷送醫並無大礙。
桃園市八德區和平路172號附近，19歲蔡姓男子駕駛一輛營業用小貨車，不知明原因疑似自撞兵營旁的變電箱，變電箱冒煙後消防出勤至現場救災，蔡男受困後由警消救出，右腳腳踝夾傷送醫。
今日上午11時29分許，桃園市八德區和平路一帶1輛小貨車疑似自撞兵營旁的變電箱，車頭全毀，擋風玻璃破裂，19歲蔡姓駕駛一度受困，警消到場協助後將蔡姓駕駛救出，蔡男右腳腳踝夾傷送醫並無大礙。
桃園市八德區和平路172號附近，19歲蔡姓男子駕駛一輛營業用小貨車，不知明原因疑似自撞兵營旁的變電箱，變電箱冒煙後消防出勤至現場救災，蔡男受困後由警消救出，右腳腳踝夾傷送醫。
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