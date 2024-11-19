隨著環球科科技大學今年7月走入歷史，雲林縣3所大學輪流主辦22年的「三校聯合演唱會」今年也走入歷史不再舉辦，為了讓專屬雲林大學生的演唱會傳統延續，縣府接棒轉型為「青春雲林演唱會」將於11月29日於斗六藝術水岸園區登場舉行，免費入場。

雲林科技大學、虎尾科技大學、環球科技大學3所學校多年來在耶誕節前夕輪流舉辦3校聯合演唱會，因環球科大2024年7月停辦，去年三校聯合演唱位是最後一次。

縣府勞動暨青年事務發展處長張世忠說，縣府長期支持青年活動，決定納入高中職的社團擴大舉辦，打造為專屬所有雲林青年學子的青春派對。

勞青處今（19日）舉行雲林青春演唱會宣傳記者會，虎尾科技大學「嘻哈文化研究社」、華德福實驗高中「免洗樂團」、歌手陳華演出暖身。

2024「雲林YOUNG POWER」青春雲林演唱會將於11月29日在斗六藝術水岸園區登場，邀請金曲天團「告五人」等7組超人氣歌手演出。

演出陣容包括金曲天團「告五人」、偶像男團「FEniX」、校唱女王「陳華」、超人氣歌手魏嘉瑩、溫妮、李杰明、好樂團。

此外，今年「雲耀星聲歌唱選秀大賞」冠軍得主劉靜、「青春對決Youth Up」徵選活動脫穎而出的前3名學生社團也將與藝人同臺表演。

張世忠說，演唱會免費入場，還有摸彩活動，下午5點發放螢光棒和摸彩券，摸彩獎項有Apple ipad、Switch Lite，活動精彩可期，活動內容將陸續公告於「2024雲林YOUNG POWER青春雲林演唱會」粉絲專頁，邀請全台青年朋友們相約這場盛會！