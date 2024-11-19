金門小三通昨(18)日受強烈東北季風影響，海象不佳被迫停航；今(19)日天候稍微好轉恢復航駛，水頭碼頭售票大廳一早便湧入上千位搭船民眾與滯留陸客搶購船票，將現場擠得水洩不通，候補人數更已逾600號，不少不耐久候的民眾怒喊「我要加班船」，金門縣港務處則表示，將於下午15時啟動評估機制，若候補搭船人數仍多，將協調相關單位加開船班。

等待候補的民眾表示，現在已恢復陸客入境金門觀光，小三通往來船班早就應該加開，才有辦法疏運與日俱增的搭船人潮，像今天這種情形，台商、中轉客、本地居民，再加滯留的陸客，不擠爆碼頭才怪，真不知道要等到猴年馬月才能補得上。

港務處則表示，目前小三通每日往返船班為20班次，已積極向航港局爭取恢復疫前的每日往返36班次，以疏運大批入出境旅客；針對加班船方面，經統計每日下午時段搭船人數較少、比較容易清出空位，將於15時啟動評估機制，屆時若候補搭船人數仍有上百人，將協調航港局與船公司增開加班船。