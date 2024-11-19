東北季風來襲，恆春半島連2天颳起11、12級的強風，這強勁的「落山風」不僅吹歪路燈、招牌，還直接吹倒老樹，居民驚訝稱，這次落山風的強度比前幾次颱風都要大，就像這棵老樹挺過颱風卻敗給落山風，好險沒有傳出意外。

東北季風來襲，恆春半島連2天颳起11、12級的強風，這強勁的「落山風」不僅吹歪路燈、招牌，還直接吹倒老樹。（民眾提供／謝佳潾屏東傳真）

據中央氣象署資料顯示，恆春工作站18日測到12級陣風，且連續24小時強風不斷，至19日中午都有10、11級陣風刮不停，居民稱，這次落山風的強度比前幾次颱風都要大，而且時間還很長，不僅晚上風聲大到睡不著，早上走在路上也好可怕，看著路燈、招牌在狂風中搖晃，超害怕被砸到。

這2天強勁的落山風，不僅把路燈、招牌吹得東倒西歪，還把恆春鎮中心1棵老樹直接吹倒，令居民嘖嘖稱奇，居民說，這棵老樹在挺過幾次颱風後竟敗給這陣落山風，好險沒傳出意外。

由於落山風威力太強大，不少民眾錄下影片放在網路社群掀起討論，有網友笑稱，「錄影錄到自己的機車剛好倒下來」，他還表示，恆春的落山風比新竹還大！還有網友稱，「快！幫幫它！往仁壽派出所的招牌快倒了！」