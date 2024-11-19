首批通過的自行車騎士與市長等人合影。（張鎧乙攝）

上游左堤防加高工程尚在施工中，目前設置臨時斜坡道銜接自行車道。（張鎧乙攝）

經歷19個月的施工，五股觀音坑溪橋19日正式完工啟用，新北市長侯友宜、立委洪孟楷、議員顏蔚慈、李翁月娥、李宇翔及水利局長宋德仁等人出席完工典禮，強調新橋不僅是淡水河左岸的重要交通樞紐，更是結合生態保育與景觀設計的綠色典範。

侯友宜表示，觀音坑溪橋是新北市河濱自行車道的重要節點，連接五股、八里與蘆洲，不僅方便民眾通行，更提升沿線休閒品質。此次重建耗資7,370萬元，克服天然氣管線及河口地質等施工挑戰，採用鋼拱桁架結構設計，橋面抬高30公分，有效改善排洪能力，並透過暖色系燈光設計降低對生態的影響。他特別感謝在地議員及工程團隊的支持與努力，讓新橋如期完工，為市民提供更安全、舒適的通行環境。

顏蔚慈則指出，新橋的設計顧及騎乘者的舒適性與便利性，並完善連接五股、八里、蘆洲及三峽的自行車道，促進淡水河周邊的生態與景觀發展。「未來必須確保定期維護及坡段的順暢性，讓整體河濱廊道的使用更貼近市民需求。」顏蔚慈特別提到。

新北市高灘處長黃裕斌補充，新橋與舊橋相比，不僅寬度增加至6公尺，提升行人及自行車的通行效率，防滑設計也針對八里區濕度較高的環境，降低使用風險。此外，新橋設計融入生態保育理念，結合老鷹、紅螯螳臂蟹等物種意象，並設置生態解說牌，強化民眾的環境教育。他進一步說明，由於左堤防加高工程尚在施工中，目前已設置臨時斜坡道銜接自行車道，預計明年8月完工後將全面暢通，打造連續完整的河濱綠色動線。