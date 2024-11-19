忠孝派出所所長梁世詮以「大外戈」將嫌犯壓制在地。（林口警分局提供）

新北市林口警分局於11月16日成功攔截一宗跨國詐騙案件，逮捕30歲馬來西亞籍柯姓車手，並追回20萬元贓款。忠孝派出所所長梁世詮親自上陣，關鍵時刻以「大外割」將嫌犯壓制在地，現場圍觀民眾無不拍手叫好。

此案件源於賴姓被害人，因誤信臉書上的投資廣告，加入詐騙群組後被誘匯款5萬元。詐騙集團進而以「購股需繳納15萬5000元」為由，意圖進一步行騙。察覺異狀的賴姓男子迅速向林口警方報案，由忠孝與文林所聯手成立專案小組，鎖定嫌犯行蹤。

16日下午3時許，柯嫌於林口區文化二路加油站旁現身取款，梁所長當場出擊，面對企圖掙脫的車手，他果斷使出柔道技巧「大外戈」，迅速將嫌犯制服在地。警方在現場搜出假工作證、手機及相關詐騙工具，並發現柯嫌以觀光名義入境實為詐騙集團車手，原計畫於次日出境潛逃。

林口警方成功防止更多受害者損失，同時將柯嫌依違反《詐欺罪》及《洗錢防制法》送新北地檢署偵辦，並持續追查詐騙集團幕後主使。