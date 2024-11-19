嘉義市近10年人口減少2.7％、約7313人，生育率倒數前幾名，19日議員林煒軒質詢認為少子化影響地方未來發展愈來愈嚴竣，建議市府設立親子館，以減輕家長育兒負擔，進而能促進人口成長，市府表示，現有2處托育資源中心即是親子館性質。

林煒軒指出，嘉義市生育率低下，多年來生育率全國倒數，2023年僅4.5，全國第4低，2013年至2023年人口減少2.7％，使得扶幼比增加，在全國非直轄市排名第3，凸顯出育兒需求迫切以及嘉義市壯年族的沉重負擔，加上嘉義市兒童福利館今年10月起閉館整修半年，更讓現有公共育兒資源不足。

林煒軒說，市府統計0至3歲幼童使用托育資源中心的人次，東區、西區年度各有1萬餘人次使用，足證親子館有需求性，可以現有2座托育資源中心擴充功能，如臨時托育、早療宣導與訓練、營養師諮詢、專屬APP平台，結合教育資源如科學168，打造親子及科教複合場域。

王浩議員也督促市府未來5年應運用3處社會住宅、民族路及吳鳳南路公辦都更、大同技術學院等多處，增設公托。

市府社會處長李思賢表示，現有2處托育資源中心就是親子館屬性，提供親善親子活動空間、嬰幼兒活動及親子活動、親職教育及家長或照顧者團體、社區宣導及外展服務、托育及幼兒照顧諮詢及兒童發展篩檢服務，是否要新建親子館，將審慎評估。

李思賢還說明，目前公托可以收托156人，市府已規劃將於嘉大林森校區、友忠好室、安寮好室社會住宅、西區區政大樓、大同技術學院、民族國小西側都市更新案等6處建置公共托嬰中心，可增收250至300人。