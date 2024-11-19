台北市某國小擊劍隊蕭姓前教練遭士林地檢署依妨害性自主罪嫌起訴，但體育署今年3月26日才廢止他的專任運動教練證，但他仍保有其他證照，引發疑慮。人本教育基金會今要求政府推動兒少教練證，同時建立「與兒童工作證」制度，以保護兒童安全。

蕭姓前教練之前在台北市某國小任教時，有要求學生脫掉內褲以及抱、親學生、撫摸學生大腿等行為，已遭士林地檢署依妨害性自主罪嫌起訴去年11月就調查成立，今年體育署一直到今年3月26日才公告廢止蕭教練的專任運動教練證，但其他運動協會所發的兒童體適能、青少年抗阻力訓練證照，體育署卻仍沒有要求立即廢止。

台北市教育局面對民眾投訴時，竟只因為蕭教練仍持有其他證照，而向民眾說明北市府認定蕭教練符合開設運動訓練班資格。

人本教育基金會指出，體育署不願意周全規畫不適任教練處理制度及資料庫，讓這些漏洞遺留至今，在本案中很明顯可以看出，這些漏洞都會造成兒少危險。到目前為止，體育署未能提出策略來確保讓孩子安全的運動，避免接觸到曾對孩子施以性暴力、身心暴力、體罰、羞辱的教練。

人本教育基金會說，訓練成人與訓練兒少所需專業不同，教練養成中要更注重教練專業倫理界線，避免對兒少的身心暴力與性暴力。同時，也需要透過取得證照的相關訓練及考核，讓教練能夠掌握對兒少運動訓練的方法，學習如何避免運動傷害，以及如何與兒少溝通。政府也應修法規定，未持有上述兒少教練證，不得對兒少教學，並規定違者應受處罰。

人本教育基金會建議衛福部，我國應參考澳洲建立「與兒童工作證」制度，讓所有工作上經常接觸兒少之人，都經過基礎安全查核，更全面的保障兒童安全。

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