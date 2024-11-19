南投草屯鎮長簡景賢昨（18日）未返家，晚間近11時，被發現猝死於辦公室，享壽65歲。對此，急診醫師表示，8成以上的猝死，是因心血管問題，而這之前常並非毫無徵兆，提醒若有胸痛、胸悶、呼吸喘、心悸等情況，要視為警訊，而三高患者，若感染流感、新冠肺炎，也可能誘發心肌炎猝死，應及早就醫。

義大醫院急診醫學部部長梁志宇表示，猝死最常見是心血管問題，包括心肌梗塞、心律不整、主動脈剝離、肺栓塞、心包膜填塞等，而清晨、晚間氣溫較低時，是最易發病時刻，若無旁人協助就醫，即可能發生猝死的意外。

梁志宇表示，高血壓、高血脂、高血糖等三高患者，若平常沒有控制好病情，有可能發生心因性猝死意外，而猝死之前，也常並非毫無症狀，患者可能已有一段時間，有胸悶、呼吸喘、心悸，甚至是胸痛情況，卻因不想麻煩別人，或覺得休息一下就好，而錯失救命的黃金時刻。

梁志宇表示，工作繁忙、壓力大、熬夜等不正常作息，也會誘發急性心血管疾病，尤其是秋冬時節，是流感、新冠肺炎等病毒流行季節，年長、三高患者，若染病應及早就醫用抗病毒藥物，以防引發致死率高的心肌炎。

梁志宇提醒，不論是心肌炎、心肌梗塞，發病時都常有胸痛、胸悶表現，這時應快向旁人求救，必要時坐救護車，爭取時效就醫。