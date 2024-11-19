新竹市議會19日持續辦理市長施政總質詢，其中無黨籍議員田雅芳質詢時，市府民政處長施淑婷在自己臉書粉專對著議員開直播，並一邊說「誇張耶」、「胡說八道」，市議員林彥甫炮轟施淑婷的行為嚴重藐視議會；施淑婷則表示，她是捍衛機關及同仁的名聲，開設直播才有辦法對得起市民。

林彥甫表示，民眾黨籍的施淑婷對著議員拍攝，並一邊說「誇張耶」、「胡說八道」、「詆毀政府機關」等不認同的話，這樣的行為才是真的誇張，在議員質詢時開直播，根本嚴重藐視議會，也違反議會錄音錄影管理規則。

林彥甫說，市府或局處長如果不認同議員質詢的內容，大可會後發新聞稿澄清說明，而不是用小孩子吵架的方式處理。

身為市長高虹安的愛將、也曾代表民眾黨選議員，施淑婷卻屢屢敗壞市府名譽，他認為，施才是真正詆毀新竹市府的罪魁禍首，今天的行為顯然她已不適任處長一職，代理市長邱臣遠應盡快做出懲處、尋找能真的為市民服務的處長。

施淑婷則表示，在議場上直播並無違反相關議事規則，她也認為在民主殿堂上，議員有權質詢及監督，但不代表能夠抹黑造謠，她要捍衛機關及同仁的名聲，針對田雅芳一連串胡謅指控，她認為開設直播才有辦法合理且對得起市民大眾的積極作為，而不是任由民代潑糞掩蓋事實，至於個人在備詢時的低語，並無影響議事過程。

至於田雅芳則暫時還未作出回應。