澎湃新聞報導，大陸公安機關19日公布，今年3月起，打擊長江流域汙染環境犯罪區域「會戰」成效明顯。沿江11省市和長江航運公安機關開展7個月打擊以來，立案偵辦環境汙染類犯罪案件910起，抓獲犯罪嫌疑人2920名。

大陸公安部打擊長江流域汙染環境犯罪區域會戰納入夏季治安打擊整治行動和「崑崙2024」專項行動牽動性舉措來抓，對18起重大案件掛牌督辦，會同相關部門加強統籌推進。緊盯嚴重破壞生態環境、危害糧食安全等凸出犯罪。

一舉偵破重慶合川非法傾倒一般工業固體廢物案等汙染環境案件600餘起，浙江衢州某股份有限公司偷排超標汙水案等環保線上監測數據造假案件190餘起，江蘇南京某環境科技集團股份有限公司出具虛假環境監測報告案等提供虛假證明文件案件20餘起，江西某實業有限公司非法排汙案等汙染農用地案件40餘起，全面加強對汙染環境犯罪全鏈條治理。工作中，公安機關聚焦重點行業、重點對象、重點行為，加強線索摸排和研判分析，提升環境犯罪動態感知能力，牢牢把握打擊汙染環境犯罪主動權。會同有關部門形成資訊互通、工作協同、執法聯動的工作格局，破解一批法治難題，優化一批制度機制，催生一批數智戰法，不斷鞏固長江流域藍天、碧水、淨土保衛戰成果。

公安部環境資源和食品藥品犯罪偵查局負責人表示，公安機關將持續深化「平安長江」「崑崙」等專項打擊行動，始終保持依法嚴厲打擊汙染環境犯罪的高壓震懾態勢，堅決守牢美麗中國建設安全底線，進一步護航長江經濟帶高品質發展。