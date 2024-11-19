儘管日前因中國需求疲弱與預期供應增加而壓抑油價，不過，川普任命對伊朗與中國大陸持強硬立場的盧比奧為國務卿，市場預期可能強化制裁執行，影響全球石油供應與地緣政治風險，並可能支撐油價。

受到國際油價強彈的影響，在台股交易的兩檔正向石油ETF-期街口布蘭特正2（00715L）及期元大S＆P石油（00642U），今（19）日股價分別勁揚逾5％及近2.9％。

街口投信表示，布蘭特原油價格上周下跌近4％，由於中國因工廠產能放緩及煉油廠利用率下降，10月原油加工量年減4.6％，投資人對中國經濟展望持保守態度。

不過，10月假期使消費零售額增長 4.8％，較 9 月的3.2％有所加快，創下2月以來的最快增速，消費增加抵消部分工業產出的需求下降。

美國方面，10月零售額增幅高於預期，顯示第四季經濟強勁開局，投資人對聯準會降息預期的降溫，帶動美元走強進一步壓抑了油價。

地緣政治方面，美國下任總統川普週五宣布成立國家能源委員會以推動美國能源主導地位，預期將減少監管以促進能源生產，支持美國原油產量成長。

此外，美國能源資訊局（EIA）最新報告，預期今年美國石油產量將達1,323萬桶／日，創下歷史新高。雖然明年原油供應過剩問題構成油價壓力因子，然而地緣政治對於油價漲跌也有顯著關聯，川普任命盧比奧為國務卿，市場預期可能強化制裁執行，進一步影響全球石油供應與地緣政治風險，並可能支撐油價。