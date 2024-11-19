淨零排放越來越受重視，卻可能導致部分產業勞工失業，環境部、勞動部與經濟部因此規畫明年成立綠領轉型平台，欲幫助弱勢勞工接受綠領職訓、成功轉型。環境部長彭啟明19日指出，12月中旬將發布「綠領白皮書」，讓各界知悉各行業未來的就業與發展情況，以便後續推動綠領轉型平台，預先輔導、協助勞工轉型。

為使各政府永續長、公務人員更具淨零轉型與永續相關知能，彭啟明19日與清華大學校長高為元共同簽署合作備忘錄，將共同推動永續專業培訓課程。

針對一般民眾如何因應未來綠領工作需求，彭啟明表示，環境部與人力銀行合作發現，台灣綠領人才近2年每月需求數逾2萬人，與過去8年約5000餘人相比成長非常多，以清華大學而言，原本就設有給予大學生及研究生的永續相關課程，亦與台灣氣候聯盟開設，開放大眾參加。

他指出，勞動部雖評估淨零轉型可能造成的失業情況，但屬於學者假設，目前沒看到有勞工會因爲明年開徵碳費就失業，不過未來工作機會確實因淨零轉型過程有所增減，例如高碳排產業可能受到衝擊，環境部12月中將發布「綠領白皮書」，讓大眾清楚知悉未來各行業就業與發展情形，並與明年與勞動部、經濟部合作成立的綠領轉型平台結合輔導勞工。

彭啟明舉例，英國是一個很好的案例，該國化石燃料產業高達20萬人，政府提供技能護照，輔導勞工轉移到新能源相關領域工作。在台灣，可預期部分行業會因淨零轉型得利或發展步調變慢，政府需預先輔導勞工轉型、因應，環境部將務實整合，比如與勞動部密切結合、執行。