陳姓詐欺通緝犯去年10月間在高雄市鳳山區涉嫌駕車違停，見警攔查拒檢衝撞警車企圖逃逸，被警方當場拔槍制止壓制逮捕，警方另在今年4月發現他的手機內有槍枝裝填子彈的影片，查出他持有改造手槍及子彈，高雄地方法院審理後，依妨害公務、非法持有槍械罪，判應執行5年8月徒刑，另涉毒品案部分判無罪。全案可上訴。

判決指出，去年10月21日深夜10時許，鳳山警分局警員巡邏經過鳳山區頂新五街時，發現41歲陳男駕駛白色賓士車怠速違停路邊許久，員警上前盤查時，陳男聲稱沒帶證件，突然猛踩油門加速竄逃。許姓警員騎機車尾隨追至小港區明義街的無尾巷，欲上前攔停時，陳男突然倒車衝撞警車，員警趕緊跳開，立即拔槍喝斥制止，陳男才乖乖下車，經查證身分，查出他是橋頭地檢發布的詐欺通緝犯，將他上銬逮捕。

陳男另被控涉及去年4月間一宗販賣安非他命毒品案，今年4月底，警方通知他到案接受調查時，意外在他的手機中發現他持槍及裝填子彈的影片，他才供出是在2000年時向不明人士購買一把改造手槍及4顆子彈。

法官判決指出，陳男開車違規拒檢衝撞警方的犯行，是藐視公權力應予以非難譴責，依妨害公務罪判刑7月，另非法持有槍械部分判刑5年2月，合併應執行5年8月。另涉販售安非他命部分，因是涉案人約他出去吃飯，他順路載涉案人，未實際幫助販毒，判無罪。