中職會長蔡其昌（前中）是本屆12強中華隊領隊。（中華職棒提供）

世界棒球12強中華隊取得晉級4強席位，19日全隊搭機前往日本東京，為21日開始的複賽、決賽全力以赴，隊長陳傑憲期許大家繼續發揮百分百力量，成為台灣的驕傲。

陳傑憲擔任本屆12強中華隊隊長，預賽出賽4場14打數8安打，打擊率高達5成71、上壘率6成67，其中預賽首戰對韓國也貢獻一發兩分炮，場上、場下均以身作則帶出球隊好氣氛，團結的氣勢也讓中華隊順利挺進複賽。

陳傑憲說：「我在開訓的時候說過，要用百分百的力量前進東京，很謝謝教練團和隊友們，我們真的做到了！」如今要前進東京，陳傑憲期許每個人都能成為台灣的驕傲，全隊將再次用百分百的力量，為台灣拿下好成績。

中華職棒會長蔡其昌是本屆12強中華隊領隊，19日上午也親自到機場為中華隊送上祝福，教育部次長張廖萬堅也特別致贈加菜金20萬，蔡其昌對中華隊非常有信心，相信他們能打出好成績，蔡其昌也聽聞這次有許多球迷朋友要跟著中華隊征戰日本，希望所有到東京巨蛋的台灣球迷盡情吶喊，在電視機前為中華隊加油的球迷也全力應援，將加油聲傳遞到給場上奮戰的選手。

中華隊抵達日本後將在明天下午進行練球，12強超級循環賽在21到23日進行，分別交手委內瑞拉、美國、日本，中華隊在4強賽事皆為先攻球隊，前兩戰位於一壘側、第3戰則在三壘側，中華職棒大聯盟邀請全台球迷齊心為中華隊應援，相信中華隊必定能取得佳績，再次打出最熱血又令人感動的比賽。