嘉義縣林韻茶園今年參加農業部農糧署「亮點茶莊」徵選，在經過初、複審激烈競爭下，入選最具發展潛力、地方文化特色的亮點茶莊之一，嘉義縣農業處除恭喜林韻茶園入選，也藉機宣布，「2024高山茶都嘉義博茶會」將於12月21日至29日在中埔鄉農會金蘭分部穀倉農創園區盛大登場，今年主題茶與時尚，除阿里山高山茶外，也結合中高海拔的優質咖啡共同展銷。

縣府農業處表示，林韻茶園是茶3代林祺順與太太李佳樺2017年成立自有品牌，以阿里山為根，自太興茶區出發，傳承3代的製茶技藝作為媒介，將故鄉的風土凝結為茶的靈魂，致力製作品質優良、滋味優美的茶葉，同時以更簡易透明方式，把完整產製資訊化為直覺性標示說明，拉近與消費者的距離，另結合田媽媽在地特色料理，讓台灣茶逐漸回歸於每個人的日常之中，推廣台灣茶的美好。

農業處指出，農糧署自2014年起效法歐洲葡萄酒莊經營模式，今年委由社團法人台灣農業科技資源運籌管理學會辦理，評選具發展服務體驗潛力的製茶廠及茶莊業者成為「亮點茶莊」，並以共同品牌UTEE行銷台灣的精品茶及在地文化，今年除「林韻茶園」外，嘉縣還有「龍眼林茶工場」、「王鼎茶園」、「FKUO山芙蓉茶業」、「飲山郁茶館」、「優遊吧斯瑪翡茶莊」、「小山霂茗」、「出水製茶所」及「銪茗堂」等再次通過嚴謹覆核考驗。

農業處表示，因應消費市場改變，阿里山高山茶的市場競爭力必須提升，開發不同族群甚至是國際性的消費，很高興看到許多年輕茶農返鄉投入茶產業、茶文化的推廣行銷，鼓勵茶農們多參加全國性、國際性賽事，打開阿里山高山茶更多元化的市場。

農業處更預告，「2024高山茶都嘉義博茶會」將於12月21日至29日在中埔鄉農會金蘭分部穀倉農創園區登場，歡迎大家利用假日及空暇時間，前往各亮點茶莊及博茶會享受高山茶都茶香（鄉）之美。

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