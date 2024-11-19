中89線豐興路是連接台中潭子、豐原兩地的要道，地方反映路面老舊，人行空間不友善，交通事故頻仍。為此，立委楊瓊瓔爭取4000萬元補助改善現況，楊瓊瓔等人19日前往現勘，預計經費到位後，將啟動翻修長達2.1公里的道路。

立委楊瓊瓔市議員賴朝國、邱愛珊助理、潭子區聚興里長黃沛綺、新田里長吳政潭及多位鄰長等人今天前往會勘，交通部公路局、中區養護工程分局、台中市政府建設局、潭子區公所 、豐原區公所等單位也出席。

中89線豐興路是連接台中潭子、豐原兩地的要道。（李京昇攝）

台中市養工處山線工程隊長蔡榮峯簡報說明，中89線豐興路改善工程全長2.1公里，範圍為潭興路至鎌村路605巷路段，預計翻修總面積3.8萬平方公尺的路面。工程除提升道路平整度，還針對潭子生命紀念館、潭興路口進行升級，包括增設LED路燈、新設700公尺人行道與庇護島等，以提供行人更為安全、友善的通行空間。

立委楊瓊瓔等人到場會勘。（李京昇攝）

中89線改造工程備受地方居民矚目，當地居民林先生說，國4豐潭段施工期間，豐興路面遭重車輾壓，致路基塌陷、龜裂，沿路數十處挖補，經常有機車騎士自摔。也有鄰長說，潭興路口燈光昏暗，交通標誌、號誌設計不夠明顯，晚上騎機車經過都覺得很危險。

賴朝國則表示，潭子生命紀念館、潭興路口夜間照明不足，且位於轉彎、險降坡路段，經常發生車禍，期待改善後的路況能夠更安全。交通部公路局則建議市府加快期程，於12月底前送交修正計畫核定，明年3月完成設計及發包，目標7月全線完工。

楊瓊瓔說，中89線是連接潭子、豐原的重要交通動脈，但長期以來，路面破損、行人設施不足等問題未獲改善。她感謝交通部公路局的支持，在11月14日正式核定補助改善工程2000萬元，不僅提升中89線道路品質，更為地方創造宜居環境。楊瓊瓔強調補助來之不易，她會督促台中市府盡速啟動發包作業，確保工程盡速動工、如期完工。