YouTuber愛莉莎莎近來分享到印度旅遊的經驗，沒想到在當地遇到多種狀況，讓她直呼：「真的每天奔波，生不如死」，藉此呼籲所有人：「大家真的沒事千萬不要來德里」。沒想到之後幾天，她選擇在當地體驗美甲，見到成品後卻直接崩潰：「邊做邊咒罵自己幹嘛走進來，我瘋了嗎？」

愛莉莎莎近來到印度旅行，坦言直到第4天才覺得安頓好一切，不然前幾天都在奔波，不諱言有種「生不如死」的感覺。沒想到體驗當地美甲，再度無語問蒼天；她將過程拍成影片分享在Instagram限動，只見不僅色塊不均勻，跟對方要求塗成白色，最後居然變成金色，讓她氣憤表示：「我真是瘋了才會在印度做美甲，邊做邊咒罵自己，我幹嘛走進來，我瘋了嗎」。

愛莉莎莎做美甲不僅色塊塗不均勻，要求對方塗成白色，最後居然變成金色。（圖／goodalicia Instagram）

愛莉莎莎隨後曬出「成品照」，接著大爆粗口：「X，我剛做的指甲真的是醜到炸，我不敢相信，這是什麼鬼東西，你們看，這是什麼鬼形狀，她完全沒有修指甲的形狀，指甲都畫到外面，她到底在幹嘛，死皮越來越多，這三小啊，做比沒做還醜！」不過更扯的是一共被收費3000盧幣，相當於台幣1300元，讓她質疑被對方敲詐：「我這2個小時都在恨2小時前走進那間店的自己」。

愛莉莎莎怒批美甲師技術差，還質疑遭到敲詐。（圖／goodalicia Instagram）

愛莉莎莎接著曬出被一名男子瘋狂糾纏的影片，只見對方似乎要載她前往目的地，不論自己怎麼拒絕，甚至強調會搭乘Uber前往，該名男子就是堅持能載愛莉莎莎一程。這讓愛莉莎莎藉此親身經驗提醒所有人：「在印度生存策略，就是任何陌生人友善邀約，都要溫柔堅定的拒絕，也不要省錢接受別人的慷慨。」雖然對方可能是出自善意想幫忙，但不排除會遇到壞人的機會，因此凡事都要以「自保為優先」。