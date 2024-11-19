此一事件也讓人想起其它事件，包括2023年天然氣管線和電信電纜遭破壞，以及2022年北海天然氣管線的爆炸。

芬蘭國有的網路安全和電信公司Cinia表示，周一清晨，連接赫爾辛基(Helsinki)和德國Rostock港口的一條1200公里通訊電纜停止運作。

另外，瑞典電信商Telia旗下的立陶宛電信商Telia Lietuva說，週日上午，立陶宛和瑞典Gotland島之間的一條218公里網際網路電纜連線停止服務。

芬蘭和德國在一份官方聯合聲明中表示，「對海底電纜被切斷深表關切」，他們並且正在調查「一起涉嫌蓄意破壞的事件」。

聲明說，歐洲安全受到俄烏戰爭和「惡意行為者的混合戰爭」的威脅。但是聲明沒有提到行為者的名字。

立陶宛電信商Telia Lietuva的發言人表示，一條電纜也被切斷，該電纜由瑞典的Arelion公司所擁有和運營，用於承載Telia Lietuva的網際網路流量。

瑞典的民防部長Carl-Oskar Bohlin在電視上說：「要弄清楚為什麼我們在波羅的海的兩條電纜失去作用，這一點絕對至關重要」。

波羅的海位於歐洲北部，是一條活躍的商業航運路線，周圍有包括俄羅斯等九個國家。

芬蘭Cinia的執行長Ari-Jussi Knaapila在新聞發布會上表示，芬蘭-德國電纜的損壞，這發生在瑞典Gotland島附近，可能需要5至15天才能修復。

在去年，一條海底天然氣管線，和數條沿著波羅的海的海底通訊電纜遭到嚴重損壞。

在2023年芬蘭和愛沙尼亞發生的個案件中，調查人員提出一艘中國貨櫃船命字，他們認為是這艘船放下了船錨，並造成了損害。但他們沒有說明是意外還是人為故意造成。