拜登去哪了？多家媒體發現，人在巴西里約熱內盧的美國總統拜登，缺席了18日的二十國集團（G20）領袖大合照。

G20的第十九次峰會於18至19日，在巴西里約熱內盧舉行。美聯社、法新社、英國《衛報》等多家外媒報導都提到，缺席例行合照的，還有加拿大總理杜魯道以及義大利總理梅洛尼。

關於拜登缺席的原因，美媒總結說，美方稱照片拍攝過早，主辦單位則說拜登遲到了。法新社指出，失望的美國官員將缺席歸咎於「後勤問題」，說這張照片拍得太早了，拜登當時還在趕來的路上。在大合照前，這位美國總統與杜魯道進行了會談。

一名不願透露姓名的美國官員說，「他們在所有領袖到達之前，就早早地拍了照片。因此，一些領袖實際上並不在那裡。」

最終，拜登和杜魯道一起抵達了拍攝地點，但為時已晚。美聯社提到，當時主辦單位攝影師實際上已拍完照，「姍姍來遲」的美國總統和加拿大總理站在那裡觀望了一會兒。關於梅洛尼缺席合照的原因，媒體暫未提及。