英國半導體公司「IQE PLC」負責供應蘋果（Apple）iPhone臉部辨識感測器所需的磊晶圓，但今年以來營運欠佳，全年獲利僅達原預期的4成左右，因而在昨（18）日宣布，考慮出售台灣子公司高平磊晶科技公司（IQE Taiwan）全數股權，衝擊上百人生計。
路透社報導，IQE才在7月宣布，擬讓高平磊晶在台上市，還將辦理首次公開發行（IPO），時隔不到4個月，IQE卻表示，為優化業務結構，將進行重組和精簡，針對旗下資產展開策略檢視，甚至預警集團今（2024）年營收不會成長，導致在英股價一度大跌15%。
由於半導體產業復甦疲軟，供應鏈成本安全重要性與日俱增，加上美中兩國關係緊繃，使得IQE財務前景面臨挑戰，執行長李默斯（Americo Lemos）已在10月離職。
IQE先前預估，今年營收成長，如今改口預期只會持平，約在1.15億元英鎊上下，遜於分析師預估的1億3259萬英鎊，而今年調整後的核心獲利，估計僅約500萬英鎊，相當原預期1250萬英鎊的4成水準。
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