長榮19日收在最高236元，寫下歷史新高，除了本業財報佳、高現金殖利率衍生的高股息ETF潛在買盤的支撐外，最重要是美國川普總統即將於2025年1月就任前，客戶擔憂加關稅前的搶運潮及美東罷工恐重啟等利多，提振運價可期。

長榮第三季每股稅後純益（EPS）為EPS 28.75元，前三季EPS為50.68元，為同期歷史次高。法人估今年EPS達65.35元，以股利配發率四成推算，殖利率超過10％，具吸引力，建議買進，以2025年底每股淨值294.34元，給予0.9倍PB比推算，目標價為265元。