幼兒專責醫師制度去年11月全面上路，3歲以下寶寶從出生開始，都能搭配1名專責醫師，提供疫苗注射、篩檢、兒童發展評估，也能揪出受虐、被疏忽的幼兒，通報社會安全網。為方便爸爸媽媽申請，今年12月起，媒合平台將上路，不僅讓搬家的家庭更換醫師，待產媽媽也能提早為孩子提早預約。

兒科醫學會理事長倪衍玄指出，約在10年前開始，台灣面臨少子化的問題，如今迎來小兒科的冬天。許多醫院找不到小兒科醫師，面臨快被滅科的危機。這是國安問題，沒有小孩，就沒有未來，感謝前部長薛瑞元任內優化兒童醫療網、推動幼兒專責醫師制度，小兒科醫師一定要努力配合。

國衛院群體健康科學研究所主治醫師陳美惠說，幼兒專責醫師制度上路後，許多醫師重新調整了自己的時間、接受訓練，為小朋友提供最好的照顧。截至目前，已有5成的小朋友加入。

衛福部次長林靜儀表示，為便利家長為孩子媒合屬於幼兒專責醫師，衛福部建置了「幼兒專責醫師媒合平台」，今年12月上路，讓家長可上線進行申請，選擇鄰近且方便就醫的專責醫師，主要的精神是提供每個家庭的孩子最直接的照顧。如果小朋友該打疫苗沒有打、該追蹤沒有追蹤、有特殊情況，醫師就能介入。

對於已有專責醫師照顧的幼兒，如因搬家不便或其他因素需更換專責醫師，家長也可以在線上申請變更。待產的媽媽只要留下個人與預產期等相關資料，亦可於產前上線先申請媒合，提早為孩子預約健康。

陳美惠表示，「幼兒專責醫師媒合平台」最重要的是挑選自己家裡附近的醫師來合作，這是最靠近家庭，能就近提供諮詢、照顧的服務，希望平台上線後，在衛生局協助下，讓每個孩子都有自己的專責醫師。