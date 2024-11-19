台南市18日晚間出現多名學生身穿深色衣服區，公然在大馬路旁「鴨子走路」，疑似體能訓練，民眾認為很危險，PO網提醒大家注意。由於網友指該路段為「南區西門路一段」，管轄的市警六分局認為，行人夜間行走應著亮色衣物或配戴反光裝置，以提高自身能見度，讓其他車輛駕駛人能提早因應，避免發生交通事故；市警交通大隊檢視影片內容後，指恐違反《道路交通管理處罰條例》可處罰鍰500元。

事後，眼尖網友發現，該地點應為北區公園南路、富北街口，時間應為晚間6點多，學生們為外縣市某國小棒球隊南下參加巨人盃少棒比賽的球員們。

網友今天在網路社群「社會事新聞影音」PO文，並附上一段影片，指某學校教練18日晚間要求學生在台南市區（疑似西門路一段）路邊學鴨子蹲走，訓練體能。

網友還認為，教練為訓練學生體能，竟在市區大馬路上要求眾多學生一起學「鴨子走路」，因學生都穿深色上衣，身上沒有穿反光背心之類的衣物，多人一起蹲在路上緩緩前進，如果過往車輛駕駛沒特別注意，恐怕一不小心就撞上整排學生，容易發生意外；況且大馬路也不該是訓練體力的安全場所，學校教練這麼做，真的很危險。

由於網友點名地點「疑似西門路一段」，管轄的警六分局表示，網傳某校教練夜間於路上進行「鴨子走路」訓練，教練及學員雖然都靠著路旁行走，並未違反《道路交通條例》，但為確保夜間訓練的安全性，建議所有參加者應該著亮色衣物或佩戴反光裝備，提高在低光環境下的可見度，減少意外發生的風險。

不過，交警大隊指出，經檢視影像後，可能違反《道路交通管理處罰條例》第78條第1項第4款「於交通頻繁之道路任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通」的情形，違規者可處罰鍰500元。