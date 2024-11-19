善待動物組織（PETA）最新調查揭露，位於印尼爪哇的農場囚禁著許多生病、受苦的亞洲棕榈麝香貓，不僅長期被關在狹小、環境惡劣的鐵籠中，更發現有農民餵食咖啡果給非法飼養在籠中、「易危」物種的熊狸，並將其排出的咖啡豆假冒標記為麝香貓咖啡出售；善待動物組織呼籲消費者站出來反對這種殘酷行為，拒絕購買麝香貓咖啡。

善待動物組織表示，印尼是全球最大的麝香貓咖啡生產國，雖然麝香貓咖啡經常被標榜為「野生來源」，但農場工人坦承，純粹以野生來源生產麝香貓咖啡是不可能的，因此該產業故意將圈養麝香貓生產的咖啡錯誤標記為野生來源，以欺騙消費者和零售商。

善待動物組織指出，同時為了掩飾動物在受苦，有的農場還建設比較大的籠舍並標榜為「教育園區」以誤導消費者，一名農場工人更透露「我們標註為野生來源是因為即使這些動物現在被人為圈養，但他們原本來自野外。」

善待動物組織提到，儘管亞洲棕榈麝香貓是《瀕臨絕種動植物國際貿易公約》（CITIES）下的受保護的物種，但牠們通常在僅6個月大時就被捕獲，並且幾乎只餵食咖啡果，以生產麝香貓咖啡。

PETA高級副總裁貝克（Jason Baker）表示，當動物被囚禁在充斥排泄物的籠子裡，並因壓力而使免疫系統受損，便會成為人畜共通疾病的溫床，據估計人類感染SARS的死亡率約為15％，該病毒正是由麝香貓傳播給人類的，呼籲消費者站出來反對這種殘酷行為，拒絕購買麝香貓咖啡。