美國17日傳出，總統拜登（Joe Biden）已批准烏克蘭動用美製「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）攻打俄羅斯本土，烏軍也計畫在幾天內對俄國本土展開第1波長程武器攻擊，引起外界擔憂，第3次世界大戰恐會爆發。退役陸軍少將栗正傑點出，ATACMS的射程不足以威脅俄國首都莫斯科，但俄國重視緩衝區範圍，可能會藉此索要更多談判條件，因此他認為，ATACMS短期內雖能讓烏軍延緩俄軍攻勢，但長期來看對烏國不利。

栗正傑昨（18）日在政論節目《環球大戰線》表示，ATACMS是款戰術彈道飛彈，射程約300公里，但不管是烏克蘭目前攻入的庫斯科地區，亦或是靠近俄烏邊界的哈爾科夫，到莫斯科的距離都遠超這個數字，所以這款飛彈根本無法打到莫斯科，拜登政府此時會開放烏克蘭使用此武器攻打俄國，「只是形式上給你好看」。

「戰術飛彈顧名思義，是用在戰術作用上」，栗正傑接著說，ATACMS的用途，多是用在打擊前線後方的高價值軍事目標，如軍機場、彈藥庫、油庫等，以減緩敵方攻勢，消耗敵軍戰術後勤補給量能，大家別以為光靠這種武器就能改變戰局。

栗正傑認為，現在美國開放烏軍使用ATACMS，短期內雖可以延緩俄軍攻勢，但這也會激怒俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin），使得未來在和平談判時，俄國會索要更多緩衝區空間，因為俄國注重國土安全，到時候一定會要求緩衝區範圍需大於ATACMS射程，這對烏克蘭不利。