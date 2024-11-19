台中市西屯區國安一路某間餐廳，昨（18）日出現一名火爆外送員。一名男外送員疑似因等餐等太久，突然暴氣鑽進取餐窗口，抓起摺好的傳單狂撒，嚇壞現場員工及客人。店家事後將影片PO出，希望大家將心比心，坦言無造成損失、未報案，警方表示男子的行為已觸法，可處3日以下拘留或新台幣1萬2000元罰鍰。

台中一間店家昨日在臉書PO出一段影片，表示「從事餐飲這麼多年『第一次遇到有人撒O紙』」。從影片中可見，餐廳昨日中午正值忙碌時間，一名外送員至取餐窗口叫號2次，餐廳員工當時有提醒餐點尚未完成，請外送男子稍等，沒想到該名男子突然現場大暴走，整個人鑽進店家取餐窗口，拿起店家摺好的DM向外場員工揮灑，撒完便揚長而去，留下現場嚇傻情緒還沒緩過來的員工及客人。

對此，警方指出，該名外送員的行為已違反社維法第68條第2款，藉端滋擾住戶、工廠、公司、公共場所或公眾得出入之場所，可處3日以下拘留或新台幣1萬2000元罰鍰。