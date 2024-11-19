據本報掌握，國防部近期研擬，明年起將開放讓原本退伍5年內的不適服士官兵再度入營，更將擴大開放「色弱」、「身上刺青面積大於現行規定」、「僅有國中學歷者」等符合條件者入營。對此，民眾黨立委林憶君表示，開放條件原因各不相同，需逐項審視其合理性、合適性、合宜性；若僅為補足人力，而開放不適合的條件，造成軍隊良莠不齊，恐怕會本末倒置。

林憶君指出，國防部放寬入伍條件並非首例，過去就曾因應少子化問題，放寬飛官體檢視力標準，兩眼裸視從0.8改為0.6、各眼最佳矯正視力1.0以上，以擴展飛官人力來源。

林憶君說，當時是考量亞洲人視力狀況及高度近視的比例，且參考國外空軍飛行員標準而修訂，但此次擴增條件及原因各不相同，如何訂定修訂標準及程度也需逐項審視。

林憶君表示，像是以「身上刺青面積」此條件為例，將值得紀念或想提醒自己的圖案與文字刺在身上變得蔚為流行，更晉升藝術的一門，現代社會上觀感也不像以往有較多的刻板印象，且刺青也不會影響生理表現，可預期對於軍隊工作分配並無太大差異，所以此項擴大招募條件也是此會期中有意推動修法的內容之一。

針對其他開放條件，林憶君表示，此次開放條件眾多，不適服士官兵的不適服原因也不一樣，的確該一一檢視，並參考國外軍隊招募條件，若合理、合適、合宜，那的確就不該限縮，但若僅是為了補足人力，而開放了不適合的條件造成軍隊良莠不齊，恐怕是本末倒置。

林憶君補充，面對人力短缺，滾動修正開放招募條件本來就無可厚非，但若因放寬招募條件，衍生更多套「量身訂做」的規則，不僅會影響整體軍隊管理、同袍也可能產生不公的想法。她呼籲國防部，積極想方設法招募人力的確立意良善，但提升國軍形象、整頓軍中風氣，讓全民願意將軍人視為嚮往的職業，才是當務之急。