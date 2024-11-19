悠遊卡公司興櫃案爭議持續，台北市議會交通委員會19日召開秘密會議調查此案，第一召集人、國民黨議員徐弘庭表示，民股以臨時動議提出興櫃案，時任公股代表、前悠遊卡公司董事長陳亭如被動支持，踰越公股身分，且市府還認同，程序顯有違失，此次會議也有邀請陳亭如出席，陳未出席，予以譴責。

徐弘庭指出，悠遊卡興櫃案導致目前悠遊卡公司進退失據，今日因要調閱董事會會議紀錄，依《公司法》採秘密會議形式，也有邀請陳亭如前來但未出席，予以譴責。

他表示，陳亭如原先就有和議會討論過興櫃案，但柯市府並沒有給予正面或否定的答案，僅不置可否，之後民股臨時動議提出興櫃案，照理來說陳亭如應該要先擋下，確認市府意見後若有需要興櫃再提一般討論案，但實際上陳亭如卻被動支持、踰越公股代表身分，市府被突襲後還認同加害者做法。

徐弘庭說，不僅過程匪夷所思，興櫃之前也沒有委請專業團隊評估，主計處於關鍵會議也沒有提及交接期不應該做重大決策，但卻在之後簽文上反對，相關人員、程序和管理都有重大疏失，民進黨議員林延鳳、顏若芳有提議送政風，但會經討論後，於預算審查時做結論調查結果。