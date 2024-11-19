雖受打詐影響，今年簡訊發送量成長持平，簡訊需求熱度並未降低。NCC最新公布的「第二季行動通訊統計資訊」，全台2024年前兩季文字簡訊（SMS）發送量為39億則、多媒體訊息共4113萬則，分別較去年同期的37億則和4026萬則僅成長4.23％和2.16％；若與2019年同期文字簡訊發送量為20億則和多媒體訊息訊為1414萬則比較，均大幅成長95％和190％，顯見簡訊需求仍屬高位，持續增長中。

郭承翔指出，近幾年簡訊發送需求強勁，主要來自服務業行銷推展和金融業驗證等商業行為，舉例說明，大型醫院與外部長照機構配合，簡訊成為醫護單位與民眾的互動工具。隨著產業發展數位轉型，簡訊更逐步發展偏向支持個人化服務，包含一對一行銷訊息，以及互動回覆簡訊將成為主流。

另因會員經濟成為服務業重要的業績來源，善用工具經營會員成為服務業重要課題。郭承翔說明，為解決企業痛點，互動資通設計個人化簡訊，運用API（應用程式開發介面），串接企業CRM（客戶關係管理）系統，發送簡訊可帶出會員姓名，甚至顯示會員等喜好與等級，可帶出符合其喜好的商品，以及提供不同的優惠。

簡訊也早突破單向互動，郭承翔說，EVERY8D平台更創新業界推出「互動回覆簡訊」，突破簡訊的限制，增加業者直接與消費者雙向溝通的機會，不限字數及回應次數、形式也不限於文字，能傳送圖片、檔案、影片等。

儘管詐騙手法出新推陳，打詐行動不間斷，郭承翔強調，互動資通積極配合政府要求，從舊帳號密碼加強管控，新帳號申請嚴格審查，以及在技術人員的協助與打造下，簡訊發送的系統中增設了不少關鍵字過濾機制，藉由AI辨識系統將可疑的訊息攔截，並嚴格人工審查帳號申請者背景，防堵詐騙集團利用人頭帳戶，迄今效益頻顯，已有效阻擋不少詐騙簡訊。