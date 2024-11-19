交通部觀光署為整合地區觀光產業，透過跨域合作、資源共享、信息交流等方式，推動觀光產業各方共同發展，昨（18）日特別舉行「金門觀光圈」產業聯盟籌組會議，邀集地區觀光相關產、官、學界共同討論籌組金門觀光圈產業聯盟事宜，會中也順利推選出正、副會長及總幹事，現任金湖飯店董事長吳秀光獲全票支持下接任創會會長，期盼未來在各界的支持與合作下，一起為金門觀光發展掀開嶄新的一頁。

現任金湖飯店董事長吳秀光（右二）獲全票支持下接任創會會長，期盼未來在各界的支持與合作下，一起為金門觀光發展掀開嶄新的一頁。（圖／金門縣政府）

觀光署籌組金門觀光圈產業聯盟，以利明年度持續推動金門觀光圈運作順暢。籌組會議由交通部觀光署旅遊推廣組長黃怡平主持，與會成員包括金門縣觀光處長許績鑫、金湖飯店董事長吳秀光、金門縣旅行商業同業公會理事長翁炳信、金門縣小客車租賃商業同業公會理事長李清泉、金門縣民宿旅遊發展協會理事長許燕輝、金門縣領團解說員協會理事長陳和海、金門縣遊覽車商業同業公會理事長吳明生、金門縣傳統建築民宿協會理事長顏湘芬，以及金門酒廠與多位在地觀光公協會代表共同參與。

金門縣觀光處長許績鑫說明，縣長陳福海屢次向中央積極爭取，並於各項會議中表明金門成立觀光圈之需求；觀光署長周永暉上任後，積極於今年度推動成立「金門觀光圈」，並挹注經費輔導金門觀光產業，透過產業風格形塑、資源整合、擴大行銷及建立品牌，整合金門「食、宿、遊、購、行」各大構面的能量，帶動觀光整體發展、提升服務品質，受惠地方觀光產業。

接下創會會長重責的吳秀光表示，金門觀光圈產業聯盟宗旨以非營利性組織形式，促進金門地區觀光圈產業的發展和合作，提升觀光業的整體競爭力，透過跨域整合金門觀光特色，推動產業串連及永續發展，以站穩國旅市場，拓展兩岸及國際旅客為目標，期盼未來在產官學各界的支持合作下，共同努力支持並推動觀光圈運作，凝聚共識，一同帶動活絡金門觀光產業之經濟效益。