中華隊挺進4強複賽，後面第5~12名的排名也確定了，韓國隊冒雨5比2擊退澳洲，保住最後一點顏面。本屆第5名韓國，第6名巴拿馬，第7名荷蘭，第8名墨西哥，第9名古巴，第10名多明尼加，第11名澳洲，第12名波多黎各。

韓國和巴拿馬都是3勝2負，打得不差只是沒擠進4強。韓國總教練柳仲逸說：「很高興在球迷前贏下最後一場比賽，非常感謝球迷。我認為這次輸在先發投手的部分，我們必須正視這些問題，距離我們下一次大賽經典賽還有15個月（2026年3月），我們的年輕球員這次打得很好。」

持續年輕化是韓國隊的策略，28位球員有18人不超過25歲，這批球員吸收經驗，屆時2026年經典賽、2028年洛杉磯奧運預計成為中堅力量。

21歲的新星金倒永對澳洲之戰3安4打點，他本屆打擊率0.412，攻擊指數高達1.503。金倒永說：「我想這個經驗教導我們要在國際賽更加努力，我覺得這是正面的經驗，儘管結果有點失望，這讓我們更有動力在下一次比賽幫助球隊獲勝。」

台韓之戰是預賽最強的吸票機，臺北大巨蛋湧入爆滿39000人排名第1，其次是台日之戰34882人，大巨蛋的日韓之戰也有20028人，可說韓國隊對於票房貢獻良多。韓國最終戰對澳洲在天母棒球場有1799人進場，大部分是聲援韓國，起碼讓他們帶著贏球的心情返國。