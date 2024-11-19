販售社區友善展品的里山商店移師到花海現場，展多樣友善農特產品及臺中分署開發的療癒文創商品。（台中分署提供／李京昇台中傳真）

展區以臺中里山地景空拍、里山動物擺飾、青剛櫟葉綠色雲海、泰雅族藤球點綴。（台中分署提供／李京昇台中傳真）

中部地區賞花盛會，台中國際花毯節、新社花海登場，林業及自然保育署台中分署今年以「台中里山」為主題，展現近年與社區部落推動里山倡議、友善環境生產的成果，並展售甜柿、柑橘等多樣友善農特產品，更推出深受喜愛的土肉桂系列產品、黃喉貂人氣布偶，邀請民眾賞花同時體驗山城文化。

林業保育署臺中分署指出，今年在新社花海特展區，特別以台中里山空拍地景，以黑熊食物青剛櫟果實與樹葉營造綠色雲海，加上泰雅族藤球點綴，搭配里山動物白鼻心、山羌、穿山甲等擺飾，讓民眾感受里山氛圍。

展區販售輔導農友通過里山標章、友善石虎標章及林下經濟等農特產品，當季的甜柿、芭樂、椪柑、香米、糙米麩、段木香菇、桶柑及果乾等，讓民眾認識里山，品嚐里山好物的滋味，也能將里山的美味買回家，以實際行動支持在地農友。

台中分署表示，所轄大雪山、八仙山國家森林遊樂區擁有豐富的動植物資源，也為中部地區森林療癒的最佳場域，為了推廣這些特色，展區現場展售多款人氣文創產品，讓大人小孩都愛不釋手的黃喉貂布偶吊飾、谷關七雄保溫瓶及雨傘等。

為讓更多人品嚐中部地區原生土肉桂的好滋味，現場也販售帶有清甜風味的土肉桂茶包禮盒及與觀樹基金會、義美食品合作的土肉桂夾心酥等，歡迎大家來把森林味打包回家。

台中分署表示，2017年推動里山倡議，從大甲溪谷關山村開始，到大安溪部落、大雪山周遭社區，持續擴大到臺中各個重要區域，創立「台中里山」標章，與社區合作組成里山聯盟夥伴關係，包含傳統文化、生產、加工到生態旅遊與銷售業等不同面向，在里山保育的基底下，去發展山村永續綠色經濟的生產地景，兼顧生物多樣性維護與資源永續利用，朝向人與自然和諧共存的目標邁進。