最近地震有些頻繁，至少這兩天就多達13起，除了東部花蓮、宜蘭，台南麻豆也成了主要來源。前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示，今年以來西部地震確實偏多，和嘉義、台南群震有關，部分地區曾有過大地震，民眾應多留意。

根據中央氣象署觀測，從18日清晨5點38分，到19日中午12點27分，全台共出現13起地震，芮氏規模落在3至4，僅最新的這起有編號，其餘歸在小區域地震。

「我們觀察，西部群震正在發生」，郭鎧紋指出，今年地震偏多，是2011年以來平均值3倍，包括上月嘉義中埔及本月台南麻豆，都有群震出現；和一般地震序列不同，群震看不出明顯主震，通常一段時間後恢復平靜。

郭鎧紋進一步指出，上述地區不乏大地震前例，如嘉義中埔1941年發生過規模7.1強震，當時造成超過300人死亡。11月9日苗栗三義規模3.9地震，震央鄰近關刀山，當地1935年的地震，曾釀3000多人罹難。