機車手憑藉卓越操駕技術，展示「斜線」隊形。（記者劉宸瑋攝）

機車手憑藉卓越操駕技術，展示「雙龍搶珠」隊形。（記者劉宸瑋攝）

要成為一名合格的機車手，必須通過倒車扶正等基礎訓練，以遂行作戰任務。（記者劉宸瑋攝）

機車手藉由基礎駕駛技術訓練，熟悉車輛性能，方能在都市內複雜道路穿梭，即時馳赴戰術位置。（記者劉宸瑋攝）

國防部今（19）日舉辦媒體邀訪活動，由憲兵指揮部快速反應連官兵駕駛「挑戰者」重型機車，以人車一體的駕駛技術，進行基礎訓練、 基礎駕駛及隊形訓練等課程演練，展現官兵勤訓精練的成果。

國防部今日於憲兵指揮部忠貞營區舉辦「快速反應連訓練」媒體邀訪活動。素有「忠貞鐵騎」之稱的快速反應連成立於民國107年，是國軍目前唯一使用重型機車執行任務的部隊。單位平時執行國慶慶祝活動及外賓訪華引導等任務；戰時則擔任衛戍區偵搜部隊，執行戰場偵搜、反空（機）降、反特攻、反突襲等作戰任務，有效確保中樞安全。

活動一開始，首先由快反連官兵進行前代山葉「皇家之星」重型機車與美製印地安「挑戰者」重型機車的性能諸元介紹與性能比較。「挑戰者」重型機車除了重量減輕，其軸距的縮短也讓操縱舵角更大，有效提升靈活機動特性，以利遂行快速機動作戰，便於戰時控領衛戍區周邊要點及重要街道。

此外，快反連官兵也實施基礎訓練、 基礎駕駛及隊形訓練等課程演練，由機車手們發揮精湛駕技，實施分列式及「箭頭」、「斜線」、「同向同邊」、「迴旋交錯」及「雙龍搶珠」等花式隊形，不僅考驗團隊默契，高難度的操駕更有賴官兵強韌的心理素質，使其在執行戰備任務時，方能瞬間閃避障礙，確保任務遂行。