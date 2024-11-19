周一標普500指數和那斯達克指數上漲，費城半導體指數表現相對強勁，台股這一波已累績重挫1007.35點，於今（19）日展開強彈，終場漲302.26點收22484.8點。

台積電ADR上漲0.79%，其亞利桑那州的晶圓廠確定將收到66億美元聯邦政府補貼。台積電一度漲20元至1045元，終場漲15元 收 元。權值股反攻，鴻海漲1元、聯發科大漲45元。

美超微（Super Micro Computer）宣布找到新會計業者，並且提交一份延遲申報計畫，盤後飆漲近40％，台廠概念股麗臺漲停、華泰大漲近7%。

美股道瓊下跌55.39點或0.13%，收43,389.60點。S&P500上漲23.00點或0.39%，收5,893.62點。NASDAQ上漲111.69點或0.60%，收18,791.81點。費城半導體上漲55.18點或1.14%，收4,888.77點。