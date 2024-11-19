新竹市議會19日持續辦理市長施政總質詢，其中無黨籍議員田雅芳質詢時，市府民政處長施淑婷在自己臉書粉專對著議員開直播，並一邊說「誇張耶」、「胡說八道」；田雅芳今天下午發出聲明表示，施淑婷除了嚴重藐視議會之規定，亦同涉犯刑法第310條第2項加重毀謗罪，她將提起刑事告訴，懲其不法，以正視聽。

田雅芳下午發出聲明表示，民政處長施淑婷為民眾黨空降之政務官，對於施藉業務單位質詢時間，質詢她管理權責下之錯誤行政行為，施淑婷身為民政處長職責除了不思改進，竟於議會排定她的總質詢時間，又正在質詢市長之同時，在一級主管職責依法需到議會接受質詢時，開直播公然侮辱及加重毀謗她，此舉已足涉犯刑法罪責，亦足見其在法律素養程度之低落。

她身為議員職權本在於監督市政之職，在接受民眾陳情或檢舉案件，依法向竹市府建議期依法辦理，施淑婷在於依法職責無法接受質詢之建議，除不思改進外，竟意圖找出市府內「公務員」之吹哨者加以施壓等行為。

在議員於議會質詢中點出其錯誤，竟又違反議會錄音錄影管理規則，在議員質詢市長之期間，對著議員拍攝直播，一邊以侮辱性言論說「胡說八道」、「從上個會期就胡說八道」…等加重毀謗之行為，除了嚴重藐視議會之規定，亦違反公務員服務法之規定，請代理市長邱臣遠應依法懲處並解除其職務，另施涉犯刑法第310條第2項加重毀謗罪，田雅芳將提起刑事告訴，懲其不法，以正視聽。

施淑婷稍早則是表示，在議場上直播並無違反相關議事規則，她也認為在民主殿堂上，議員有權質詢及監督，但不代表能夠抹黑造謠，她要捍衛機關及同仁的名聲，針對田雅芳一連串胡謅指控，她認為開設直播才有辦法合理且對得起市民大眾的積極作為，而不是任由民代潑糞掩蓋事實，個人在備詢時的低語，並無影響議事過程。

至於田雅芳將提告一事，施淑婷則對此不予回應。