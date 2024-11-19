印度不緊張川普二進宮，又能選邊靠川普對陸強硬？圖為蘇杰生18日在巴西見王毅。（大陸外交部）

香港英文《南華早報》19日報導，雖然川普勝選在歐亞引發擔憂衝擊波，但印度似乎不以為意，外交部長蘇杰生表示，印度並不緊張，有信心駕馭川普上任後的美印外交關係。分析人士認為，川普近期提名內閣人選顯示，美國新政府可能會更傾向於印度而疏遠中國，美國對華強硬立場「不僅會削弱中國日益增長的影響力，還會給印度帶來優勢」。但也有觀點指美國會否在聯盟關係上投入更多精力，仍是未知數，又如何指望會對印度投入更多精力。

蘇杰生近日談及川普勝選時稱，許多國家可能會對此感到緊張，但「印度不是其中之一」。他說，川普接到的前三個祝賀電話就包括印度總理莫迪。值得注意的是，蘇杰生16日在《印度斯坦時報》舉辦論壇稱，川普的勝利反映美國選民對全球化影響日益增長的不滿。談到全球化，就不能不提到中國，因為中國是全球化的最大受益者。

《南華早報》報導，川普上周宣布提名人選——國務卿魯比歐、國家安全顧問沃爾茲、國家情報總監加巴德，都堅決支持加強與印度關係，作為美國在印太地區對抗中國戰略的一部分。

儘管一些分析人士認為，川普的「美國優先」政策可能會阻礙與印度在技術和貿易方面的更深入合作，但其他人認為，與中國相比，印度可能更有機會與川普達成有利的協定。華盛頓昆西研究所全球南方專案主任希多爾（Sarang Shidore）說：「事實證明，（川普內閣）整體組合對印度非常有利。」他提及以上幾名內閣提名人表達更親印度和反對中國立場。

值得一提的是，上月喀山金磚峰會舉辦前夕，傳來了中國和印度在喜馬拉雅爭議邊界地區達成解決方案的消息。

《南華早報》認為，在拜登領導下，美國深化與印度的情報共用工作，包括在中印邊境地區，加巴德預計將保持這一勢頭。

印度外交關係分析師羅賓德·薩奇德夫（Robinder Sachdev）認為，美國對中國的強硬立場不僅會削弱中國日益增長的影響力，還會給印度帶來優勢。在他看來，美政府優先考慮將美國供應鏈從中國轉移出去，而印度可能是對美國公司「有吸引力的目的地」。

不過，復旦大學南亞研究中心副主任林民旺認為，川普一再對安全聯盟表示懷疑，他將在多大程度上致力於與印度的關係，甚至他的助手能否說服他這樣做，這些問題仍然存在。

而加巴德對俄烏衝突的態度，也可能讓印度感到「解脫」。

儘管面臨著西方的反對和施壓，印度一直與俄羅斯保持著密切的聯繫，仍繼續深化與莫斯科的外交和經濟關係。拜登政府10月以「支持俄羅斯對烏軍事行動」為由，制裁了19家印度公司和2名個人。

「拜登和莫迪團隊在烏克蘭問題上存在分歧。」希多爾說，但川普回歸了，這意味著在所有可能發生的戰略轉變中，涉俄問題「可能成為印度最大的解脫，因為印度不願放棄與俄羅斯的關係」。