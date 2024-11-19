艾訊營運基本面上，下半年景氣比上半年佳，不過第三季營收較高，第四季恐季比略減，單季營收介於第二季、第三季之間；今年全年營收、獲利則可望微幅成長，表現優於同業，今年第四季、全年毛利率預估36~37%，且明年業績看雙位數成長，展望仍正向。艾訊進一步說明，明年上半年成長預估仍不會很大，下半年將較為明顯，其中明年自動化、交通、網通、智慧零售，醫療、博奕則相對較弱。

談到明年不確定因素，艾訊認為，歐洲今年景氣不佳，但美國總統大選、東歐戰爭負面因素已逐步降低，且逐漸復甦中。美國景氣尚可，較不擔心，美國大選後，北美市場明年可望穩定成長。艾訊後續也將因應客戶需求，歐美的據點會越來越大。

AI浪潮下，艾訊提到，雖然公司邊緣AI在布局階段，貢獻尚不大，預估再2026年貢獻擴大，商機仍存但需時日，若生活上AI應用增加，工業電腦商機便浮現。

新漢展望相對保守，今年9~10月實收訂單有看到觸底反彈，但尚難判斷是否為谷底。新漢部門營收比重，網路通訊占41%、IOT智動化占29%、智慧城市占8%、車載電腦占12%、智能監控占10%。另有新部門，醫療(洗腎機台)、椰棗(工控機台和網安)、物聯雲(物聯網網路商城)、安博(工業及無線通訊解決方案)、新漢智能(工業4.0)、創博(機器人控制器)。

新漢與耐能智慧合作，新漢也提到，投資耐能成效並不會馬上顯見，但AMR/機器人都有成功導入耐能的NPU，產品明年第一季上市，明年第一季末至第二季可望將會發酵。