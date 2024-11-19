2024客庄找茶文化季將於11月20日至12月15日登場，今年活動適逢台灣客家茶文化館開館2週年，由市府客家事務局串聯龍潭區公所與館方，推出龍潭千人健走、找茶嘉年華、客茶館館慶、找茶小旅行，同時推出限量優惠等好康，打造桃園浪漫台三線與大龍門旅遊廊帶上的客庄亮點品牌，帶動地方產業經濟與人潮觀光。

2024客庄找茶文化季登場，系列活動豐富多元。（呂筱蟬攝）

客家局長范姜泰基表示，為提升民眾對在地客家茶文化的認識，結合台灣客茶館、周邊茶產業及特色店家共同辦理系列活動，「龍潭區茶香領路千人健走」今年邁入第10年，將於11月23日上午登場並首次移師高原地區舉行，參加者可沿途欣賞茶園風光，還有樂團表演及手機、電視等豐富大獎摸彩。

2024客庄找茶文化季登場，系列活動豐富多元。（呂筱蟬攝）

11月23、24日舉辦「找茶嘉年華」，結合客茶館茶主題展示空間及商店街區域，設置「茶伴茉莉」親子闖關遊戲，還有小小侍茶師、團揉大師DIY限量體驗課程，以及氣球天使、魔幻泡泡秀等親子互動表演。12月7、8日推出「花草國慶週年」及「天光藏茶」活動，以上4個周末假日（11月23、24日及12月7、8日）皆可免費入館參觀。

客家局於11月27日至12月12日期間推出3條路線、共6場次的找茶小旅行，將帶領民眾透過品茶、製茶及茶藝體驗等方式認識龍潭客庄文化特色。找茶季特別推出「四重好康」優惠，民眾於指定平台登錄，花費100元即可獲得價值300元「茶客3倍放大券」。小人國主題樂園針對龍潭及周邊地區居民提供11月限定優惠，每人299元即可暢玩。客茶館雙人或4人限量優惠套票，包含茶餐、六國茶室、DIY體驗及展廳門票。民眾於活動期間在客茶館的客茶樓餐廳消費，上傳發票至「桃園客家美食餐廳網」會員平台，即可參加3C好禮抽獎。