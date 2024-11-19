美國總統大選由共和黨候選人川普勝出，兆豐金控董事長董瑞斌指出，若川普明年上任後，過去所提出包括提高關稅、降低所得稅等政見一一實現的話，預期會造成通膨加劇，屆時美國高機率不會繼續降息，反而可能重啟升息。

董瑞斌19日接受媒體聯訪時表示，川普最大不確定性在於，目前他還沒上任，內閣人選也尚未明朗，很難判斷未來的財經政策，只能透過競選期間的發言來分析。以現在情況來說，美國通膨率、失業率基本上處於很好的狀況，貨幣政策上其實可以不用採取任何措施，因此他認為，聯準會（Fed）12月應不會降息。

董瑞斌進一步指出，川普主要提出4個政策方向，第一是提高關稅，尤其對中國大陸課徵60％關稅；第二是降低所得稅，針對個人、企業減稅等；第三是增加就業，也是所有政見中最重要的，觀察歐美各選舉可見，就業情形是最關鍵的指標，對政治人物來說，就業好才選得上，美國主導「去中化」，將供應鏈移回美國，也是為了增加就業機會；最後則是開採石油，由於提高關稅可能導致通膨加劇，開採石油能夠抵銷關稅上漲造成的通膨壓力。

董瑞斌表示，若川普選前所言全都實現的話，可預期會造成美國物價上漲，勢必採取緊縮性貨幣政策提高利率，很可能不會像市場所期待的，年底再降一次、明年降4碼。

董瑞斌坦言，銀行反而怕利率太低，貨幣操作上利差會太小，由於台灣目前沒有降息條件，短期內利率應會維持，若美國屆時調高，SWAP（換匯交易）機會又來了，對銀行來講反而是個機會，但對台灣IT廠商而言，可能因此被迫到美國投資，導致人才外流，未來仍有待觀察。