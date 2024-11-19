崑山科技大學餐飲系陳修醫以「印地安人」、「狒狒」、「犀牛」等代表冒險旅程的拉花，11分鐘完成4杯拉花拿鐵及2杯雕花拿鐵，勇奪2024WCC世界盃拉花大賽台灣選拔賽冠軍，明年將代表台灣前往日內瓦參賽。來自藥癮家庭的他，為比賽設計的「犀牛」拉花，象徵自己無所畏懼，他更憑藉一路以來努力，翻轉人生。

陳修醫在賽事中以咖啡拉花描繪出「狒狒」。（崑山科大提供／曹婷婷台南傳真）

23歲目前就讀大四的陳修醫，成長過程並不順遂，國小時，就因爸爸染毒，轉而由阿嬤拉拔，國中進入善慧恩基金會接受生活照顧與技能培訓，後來前往飛夢林咖啡館實習，接觸咖啡和拉花，起初只是覺得好玩，但愈玩愈上手，一頭栽入拉花的世界。

至今已接觸拉花8年的他，從2018年開始參賽，迄已陸續在各項競賽拿下好成績，今年2月底前往馬來西亞參加2024拿鐵藝術賽，與世界各國咖啡好手同場競技，憑藉精湛拉花技巧及穩重的台風，奪下拿鐵藝術賽冠軍。

此次，參加由台灣咖啡協會主辦的2024 WCC世界盃拉花大賽台灣選拔賽，是台灣唯一能選拔世界賽代表的大型賽事，選手必須在11分鐘內完成4杯拉花拿鐵及2杯雕花拿鐵，比拚時間掌握、作圖速度、圖形一致性、奶泡品質及現場表現。

陳修醫表示，這是他第二次參賽，汲取往年參賽經驗後，設計一系列代表「冒險旅程」的圖案，包括「印地安人」、「狒狒」以及「犀牛」，尤其他也融入平時熱愛的攝影，以攝影視角設計賽事圖形，透過製作呈現與肢體語言，向評審與觀眾傳遞他對拉花的熱情。

賽事結果出爐，他第一時間感謝一路以來支持他的朋友，也感謝自己從未放棄！他提到，這次設計的「犀牛」，其實也是象徵勇敢、堅強且無所畏懼的自己，「原本看似不可能的任務，我做到了！感謝學校、餐飲系及精品咖啡社團隊，謝謝你們！」

崑山科大產品開發營運處處長暨餐飲管理及廚藝系助理教授施智偉說，欣喜陳修醫勇奪冠，將代表台灣參賽，這也是該系繼去年培養出「2023 WCE世界盃杯測師大賽」台灣區選手代表賴力弘後，第2位世界級選手，連續2年有學生在杯測與拉花賽事中拔得頭籌，值得讚賞！

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