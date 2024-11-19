苗栗縣政府為推廣「苗栗好玩卡」促進在地觀光產業發展，日前結合台灣旅行業國民旅遊發展協會，舉辦體驗行銷踩線團，邀集各旅行社業者參與，縣府並邀請知名部落客加入，透過實地走訪體驗及與業者深度交流，促成豐富多元的苗栗旅遊行程上架，更藉由部落客的社群影響力推廣在地特色，讓更多遊客能感受苗栗豐富的自然景觀及文化魅力。

苗栗縣政府為推廣「苗栗好玩卡」促進在地觀光產業發展，日前結合台灣旅行業國民旅遊發展協會，舉辦體驗行銷踩線團。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

活動當日共有30餘家旅行業者參與，以及肉魯走遍全台灣環遊全世界、大口老師的走跳學堂、旅行履行中等知名部落客。本次踩線團精選苗栗好玩卡行程中的四大特色景點，包含水漾月明度假文旅、橙香森林景觀餐廳、養茶三味及雙峰草堂、山山藝文化實驗室。

行程首站前往水漾月明度假文旅了解住宿、下午茶、遊湖、等服務內容，感受明德水庫湖畔度假氛圍，於三十年以上歷史的橙香森林DIY新鮮橘子烘焙，了解其農業創新轉型內容，也前往養茶三味透過傳統撞茶工藝品味客家茶文化，最後至雙峰草堂體驗植物藝術手作，感受藝術與自然完美融合的里山風情。每個景點、以及體驗都具備獨特的在地特色，為旅遊業者提供豐富的行程規劃素材。

苗栗縣政府表示，舉辦深度旅遊踩線活動，期盼透過旅行社在遊程規劃的專業，以及部落客在網路社群的影響力，共同行銷苗栗觀光資源，透過業者串連在地特色景點，開發具深度的主題旅遊行程，帶動產業觀光新客源，活絡地方新商機。

另為回饋遊客的支持，特別邀請優質店家為苗栗好玩卡提供專屬優惠，即日起至2025年12月31日，憑「苗栗好玩卡」購票憑證至貼有活動標章的特約店家消費，即可享有專屬優惠，民眾可至售票網站會員中心或購買票券時註冊的Email信箱查收購票憑證，每張憑證可使用一次特約店家優惠，為旅客打造更優質實惠的旅遊體驗。