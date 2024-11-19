檢討同事假日沒回LINE 謝宜容自提飲料罵「欸看口」音檔曝光 @ChinaTimes

勞動部勞動力發展署北分署公務員輕生案，引起各界關注。勞動部長何珮珊表示，調查結果認定職場霸凌成立且情節重大，分署長謝宜容調離原職，降為非主管職，並將依公務人員考績法予以議處，而謝宜容過去誇張情節如今也一一曝光，2023年就曾因同仁未在假日回覆LINE群組通知，讓她直接召開檢討會議，破口大罵超過5分鐘。

謝宜容去年10月時，請秘書在周日交辦工作內容，結果沒有任何一位主管回應，讓她隔日氣炸召開檢討會議，把所有人叫進辦公室，痛斥「網路禮儀要注意」。

謝宜容表示，若是一些543的貼文，大家不回應就算了，但假日傳達公事就是要讓同仁提前知悉狀況，以應對可能產生的影響及行程安排，就算不回收到也應該按小貼圖回應，「你們理當貼一個小圖，讓我知道你收悉了不是嗎？公事送達不就也是這樣嗎？包括督導長官一樣，是基本禮貌不是嗎？」

謝宜容指出，她的秘書雖是自雇人力，但代表的就是機關首長，是銜命傳遞訊息，沒想到當她詢問狀況時，竟得到沒人回覆的結果，讓她越講越生氣，怒罵「平常我分享的你們可以不用給我在上面按讚，或是好棒棒！都不用！」、「基本的網路禮儀不懂嗎？這不就是一個公事送達，一個收悉的概念嗎？」

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