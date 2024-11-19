在巴西舉行的G20峰會上，施凱爾會見了印度總理莫迪(Narendra Modi)，會後他表示，英國將尋求與印度建立「新的戰略夥伴關係」，並深化在安全、教育、科技和氣候變化等領域的合作。

施凱爾也在峰會上會見了中國國家主席習近平，他呼籲中英兩國之間建立「一致的、持久的」關係，並表示，他願意在貿易、經濟和氣候等領域進行接觸。

英國前任保守黨政府曾與印度政府進行了長達數年的貿易談判，但談判於今年3月結束，雙方未能達成協議。一名英國官員表示，協議無法在印度大選之前敲定。

兩國都在今年約6月時舉行大選。

截至6月的過去12個月內，印度和英國之間的貿易總額達420億英鎊(約合新台幣17450億元)，其中英國對印度的出口額達166億英鎊。

印度在4月19日至6月1日舉行了大選，莫迪奪得了第三個任期。之前政府消息人士說，如果他當選，他可能會優先完成與英國和阿曼(Oman)的自由貿易協定。

此前兩國舉行貿易談判，棘手的議題包括對於英國銷往印度的威士忌課徵高額關稅，以及印度要求英國，為印度學生和企業提供更多簽證。

英國商務部長Jonathan Reynolds說：「印度是英國的重要貿易夥伴。我們相信，這裡有可以達成對兩國都有利的協議」。